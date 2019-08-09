Инфляция в Венесуэле в июле составила 33,8%, а с начала этого года — почти 1 600%. Такие данные обнародовал в четверг постоянный комитет Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития. Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства.



Согласно подсчетам парламентариев, в годовом выражении цены в июле выросли на 264 тыс. процентов, что ниже, чем в предыдущие месяцы.

«Гиперинфляция сохраняется, а снижение показателей напрямую связано с падением спроса (на товары и услуги) на 35% в течение года», — так прокомментировал полученные данные член комитета Альфонсо Маркина.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года инфляция в Венесуэле может достичь 10 000 000%.