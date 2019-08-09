Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования у компании «КРК-Страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3781), говорится в материалах регулятора.



«Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, в части несоответствия размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала)», — следует из документа.

В ЦБ напомнили, что приостановление действия лицензий страховщика означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

При этом компания обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.