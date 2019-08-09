Власти Малайзии предъявили обвинения 17 действующим и бывшим руководителям подразделений инвестиционного банка Goldman Sachs по делу о хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB, сообщил генеральный прокурор страны Томми Томас.



«Уголовные обвинения были предъявлены сегодня (в пятницу)… 17 действующим и бывшим директорам… трех подразделений инвестиционного банка Goldman Sachs», — говорится в заявлении.

В декабре 2018 года Генпрокуратура выдвинула обвинения против бывшего председателя подразделения Goldman Sachs в Южной Азии Тима Лейсснера, малайзийского миллиардера Лоу Тек Джо и еще одного экс-сотрудника банка.

В настоящее время следственные органы Малайзии и еще ряда стран, в том числе Сингапура и США, продолжают следствие по фактам хищений и отмывания денег из фонда 1MDB.

