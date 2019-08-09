ТЭМБР-Банк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях. Доходность депозита «Базовый» (на 390 и 735 дней) составит 7,6—7,75% годовых (ранее — 7,6—7,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Юбилейный» (на 400 и 548 дней) открывается под 7,5—7,55% годовых (прежде — под 7,6—7,65%). Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

«Выгодный+» (на 735 дней) привлекается под 7,65% годовых (вместо 7,75%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 1,3 млн рублей (до этого — 1 млн рублей).

Доходность «Долгосрочного» (от 1 млн рублей на 1 830 дней) составит 7,9% годовых (вместо 8%). Проценты выплачиваются каждое полугодие.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.