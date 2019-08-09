Экс-супруг бывшего члена правления банка «ФК Открытие» Елены Будник подал апелляционную жалобу на обеспечительные меры в виде ареста принадлежащей ему квартиры, наложенные в деле по иску банка о взыскании с бывших контролирующих лиц более 289,5 млрд рублей убытков.



Как сообщил РИА Новости источник, близкий к разбирательству, жалоба Александра Будника поступила в суд первой инстанции в среду, она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Арбитраж Москвы 24 июля по заявлению «Открытия» принял обеспечительные меры в виде ареста имущества пяти ответчиков — экс-предправления Евгения Данкевича, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, основателя «Открытия» Вадима Беляева, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева. Активы арестованы в пределах суммы иска за исключением денежных средств в размере 80% ежемесячной заработной платы.

Перечень арестованного имущества суд не указал, за исключением квартиры на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, принадлежащей Буднику. Как пояснили в суде представители сторон, в январе Будник расторгла брак и квартира по соглашению сторон перешла к ее бывшему мужу. Сделка по отчуждению ответчицей этой квартиры фигурировала как пример сокрытия имущества в доводах банка «Открытие» о необходимости обеспечения.

Представитель «Открытия» также говорил в суде, что Будник, которую Девятый арбитражный апелляционный суд в июле обязал вернуть банку более 32 млн рублей незаконно выплаченной премии, обращалась с просьбой о реструктуризации долга на 20 лет, так как у нее нет достаточного имущества.