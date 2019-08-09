МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки — до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.



Прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году также понижен по сравнению с предыдущей оценкой — на 50 тыс. баррелей в сутки — до 1,3 млн. При этом общий объем спроса остался неизменен на 2019 год и составит 100,4 млн баррелей в сутки. Свой текущий прогноз эксперты МЭА называют в отчете «хрупким» и указывают на «большую вероятность его пересмотра в сторону дальнейшего снижения».

Темпы роста спроса как в 2019 году, так и в 2020-м, будут отставать от темпов роста предложения нефти от стран «не ОПЕК». Так, в 2019 году поставки нефти из этих стран вырастут на 1,9 млн баррелей в сутки, а в 2020-м — на 2,2 млн, ожидают в МЭА. Как подчеркивали специалисты агентства ранее, в следующем году рынок будет весьма хорошо снабжаться.