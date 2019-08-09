В Петербурге в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, задержана организованная группа в составе трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, злоумышленники зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории региона и открыли расчетные счета в различных банках. В период с марта 2017 по апрель 2019 года фигуранты, имея клиентов из числа юридических лиц, организовали под видом мнимых сделок привлечение денежных средств в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств.

«В результате незаконного обналичивания денежных средств на сумму не менее 94 млн рублей они возвращали их клиентам за вычетом 11% от поступивших денег», — говорится в релизе петербургского главка МВД.

Там указано, что за время осуществления своей деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в сумме не менее 14,9 млн рублей.

В результате проведенных задержаний и обысков, в том числе в офисах, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, представляющие интерес для следствия.



Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.