Сформированный счет можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF

В мобильном приложении для малого бизнеса от Райффайзенбанка стала доступна функция формирования и выставления счета. Об этом сообщили в «Райффайзене», уточнив, что вскоре сервис станет доступен и в интернет-банке.

Согласно собственным исследованиям банка, сервис выставления счета входит в топ-тройку самых необходимых возможностей мобильного и интернет-банка по мнению клиентов.

В банке разъяснили, что для формирования счета на оплату нужно указать, кому он выставляется, а также выбрать оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счету. Сформированный счет можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.



«Формирование и выставление счета доступно в мобильном банке для бизнеса и на платформе Android, и в iOS», — подчеркнул руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков.