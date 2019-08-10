«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• У привычной схемы со звонками подставных банковских сотрудников, сообщающих клиенту о несанкционированной операции по счету, появился новый вариант. Теперь мошенники зовут приехать в отделение банка. Зачем? Разбираемся в материале Банки.ру.

• Новый глобальный экономический кризис может начаться уже в следующем году. Почему он грозит стать тяжелее предыдущего и как себя защитить? Читайте об этом в публикации «Темное будущее».



• Пример кассира РСХБ Луизы Хайруллиной оказался заразительным. Попытку украсть деньги из банка в июле предприняла уже сотрудница «Открытия». И это не единственный пример того, как банковские работники «восстают» против работодателей. О том, почему так происходит и как кредитные организации борются с сотрудниками-«вредителями», читайте здесь.

• Конкуренция банков за ипотечных заемщиков усилилась, констатируют аналитики и участники рынка. Почему так происходит и какую выгоду от этого могут получить клиенты? Разбираемся в публикации «Гонка за ипотечниками».



• Лишиться денег из-за чьих-то неправомерных действий всегда неприятно, а попасть в такую ситуацию в зарубежной поездке — вдвойне. Рассказываем, как защитить свои финансы от действий мошенников, в материале Банки.ру.