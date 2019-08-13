В Москве 19 и 20 сентября пройдет Big Data&AI Conference — 2019 .

Big Data&AI Conference — это площадка, на которой есть возможность узнать о современном состоянии дел в сфере анализа данных и машинного обучения, ознакомиться с лучшими практиками и понять, как их применять в собственном бизнесе.

В программе конференции три кейса:

секция 1. Кейсы использования анализа данных в операционной деятельности;

секция 2. Кейсы анализа данных для умных систем;

секция 3. Кейсы использования анализа данных в маркетинге.

Все кейсы и технические решения, которые будут представлены на конференции, реализованы в 2018—2019 годах.



На Big Data&AI Conference встречаются и обмениваются опытом исключительно практики, разбираются только реальные кейсы по применению больших данных.

Подробнее о конференции можно узнать на ее сайте . Для участия необходимо зарегистрироваться .

