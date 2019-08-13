В Москве 19 и 20 сентября пройдет Big Data&AI Conference — 2019.
Big Data&AI Conference — это площадка, на которой есть возможность узнать о современном состоянии дел в сфере анализа данных и машинного обучения, ознакомиться с лучшими практиками и понять, как их применять в собственном бизнесе.
В программе конференции три кейса:
- секция 1. Кейсы использования анализа данных в операционной деятельности;
- секция 2. Кейсы анализа данных для умных систем;
- секция 3. Кейсы использования анализа данных в маркетинге.
Все кейсы и технические решения, которые будут представлены на конференции, реализованы в 2018—2019 годах.
На Big Data&AI Conference встречаются и обмениваются опытом исключительно практики, разбираются только реальные кейсы по применению больших данных.
Подробнее о конференции можно узнать на ее сайте. Для участия необходимо зарегистрироваться.