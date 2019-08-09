Двукратное снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных онлайн-магазинов с 1 января не привело к сокращению спроса россиян на дорогие покупки на заграничных площадках, сообщает РБК .

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в первом полугодии 2019 года совокупное количество отправлений в Россию снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 172 млн штук. Как рассказал представитель ФТС, снижение порога повлияло на общий объем таможенных платежей и количество облагаемых пошлиной посылок — оно выросло на 77,6%.

В ФТС прокомментировали инициативу Минфина о повышении сборов за иностранные посылки Повышение сбора с 2020 года коснется только тех покупок, сумма которых превышает 200 евро.

По данным DHL Express, которая работает с большим количеством онлайн-магазинов с «высоким чеком», в первом полугодии 2019 года темпы роста количества входящих в Россию грузов для физических лиц составляют более 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года. Хотя DHL и уточняет, что темпы роста по грузам стоимостью до 500 евро превышают темпы роста по грузам с оценочной стоимостью свыше 500 евро.

Не заметили значительных изменений в потребительском поведении и международные игроки. «Люди стали чаще дробить свои заказы и больше покупать в начале месяца, когда порог беспошлинных покупок еще не исчерпан», — объясняет бренд-директор Farfetch Александр Перепелкин.

Ретейлеры предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором АКИТ предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор со всех трансграничных покупок.

Чтобы упростить процесс уплаты таможенных пошлин, в январе 2019 года Почта России и ФТС сообщили, что введут пилотный проект по взиманию пошлин онлайн — покупатель сможет сразу оплатить налог в момент покупки товара. К системе пока подключены два крупных маркетплейса — Joom и AliExpress. По данным ЦБ, в 2018 году россияне потратили на товары из иностранных интернет-магазинов 9,7 млрд долларов (610 млрд рублей). По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, 92% всей трансграничной торговли приходится на посылки из Китая, где основными операторами и являются AliExpress и Joom. Но средний чек на этих и других китайских площадках ниже пороговых 500 евро и составляет всего 9—10 долларов.