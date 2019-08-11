Банк «Русский Стандарт» и авторизованные фирменные магазины Samsung запустили для клиентов совместную акцию, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь участники программы лояльности RS Cashback от «Русского Стандарта» смогут вернуть 7% от суммы при покупке товаров в авторизованных фирменных магазинах Samsung.



Основное условие — оплата продукции картой банка «Русский Стандарт».

Специальное предложение будет действовать до 30 сентября 2019 года.

В ассортименте сети авторизованных фирменных магазинов техники Samsung представлены модели смартфонов, планшетов, телевизоров, аудио-, видеотехники и различных аксессуаров.