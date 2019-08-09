Американский банк Chase Bank списал долги держателям двух видов кредитных карт в Канаде, выпуск которых прекратился в прошлом году, чтобы завершить уход с этого рынка в этой стране, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление банка.

Решение затронуло клиентов банка в Канаде, в распоряжении которых находились кредитные карты Amazon.ca Rewards Visa и Marriott Rewards Premier Visa. Банк решил отказаться от выпуска этих карт в марте 2018 года. Сколько человек оказалось в числе счастливчиков, банк не сообщает. Также не указывается общий размер списанного долга.

Как отмечает телеканал, в рамках ухода с канадского рынка кредитных карт банк мог бы «продать долг» коллектору, но выбрал решение списать задолженность. «В конечном итоге мы посчитали, что это будет лучшим решением для всех сторон, в особенности для наших клиентов», — заявила официальный представитель банка Мария Мартинес.

Канадцы, которых коснулось решение банка, не могут поверить в свою удачу. Как сказал телеканалу житель штата Онтарио Дуглас Тернер, он был «на седьмом небе от счастья», когда узнал, что ему не нужно выплачивать долг в размере более 6 тыс. канадских долларов. Студентка Кристин Лонглуа, которой банк простил 1 300 канадских долларов, назвала свое избавление от долга «фантастическим».