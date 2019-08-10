«Ингосстрах» проанализировал спрос граждан на недвижимость в России, а также на страхование имущества физических лиц, говорится в релизе компании.

Согласно исследованию, в России наблюдается снижение темпов роста интереса граждан к покупке недвижимости. Возможность приобретения дома, дачи или квартиры в течение ближайших двух лет рассматривают 8% семей из крупных и средних российских городов. Число потенциальных покупателей недвижимости по состоянию на май 2019-го выросло по сравнению с прошлогодним показателем всего на 14%, тогда как осенью 2018-го был зафиксирован прирост более чем в полтора раза.

Снижение темпов роста спроса на недвижимость отразилось и на рынке страхования. Так, на сегодняшний день число потенциальных покупателей полисов страхования недвижимости выросло всего на 9% относительно прошлогодних показателей.

«В данный момент только 3% семей рассматривают возможность страхования недвижимости и домашнего имущества в дополнение к уже имеющимся страховкам (без учета продления уже купленного полиса). Самый высокий потенциальный спрос на страхование недвижимости зафиксирован в Москве (6%), Иркутске (6%), Кемерово (5%), Ярославле (5%), Архангельске (5%), Иваново (5%), Якутске (5%) и Вологде (5%)», — отмечается в релизе.

«Исчерпание накопленного отложенного спроса привело к торможению рынка недвижимости и, как следствие, рынка страхования имущества физических лиц. Определенные надежды по оживлению последнего были связаны с законом о страховании жилья от ЧС. Однако в текущей редакции закон выполняет, скорее, просветительскую функцию, так как из него исключена мотивационная составляющая. В частности, был изменен порядок предоставления жилья гражданам, у которых оно не было застраховано, что лишило их стимулов для участия в программе. Кроме того, из закона была убрана возможность включения страховой премии в квитанцию на коммунальные услуги, а также возможность обработки персональных данных без согласия страхователей, хотя эти меры могли бы способствовать повышению уровня проникновения страхования жилья в России», — прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Основой для исследования послужили опросы населения, проведенные весной и летом 2019-го в 78 городах РФ с населением более 250 тыс. человек, а также базы данных страховщика и собственная экспертиза компании.

