Агентство по страхованию вкладов 9 августа направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 15 человек из числа бывших контролирующих лиц Газстройбанка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Газстройбанк лишился лицензии 12 августа 2016-го и был признан банкротом в ноябре того же года. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Сумма иска составляет почти 1,88 млрд рублей.

В сообщении АСВ в качестве ответчиков по иску указаны Киселев В. А., Киселев А. В., Каверин А. С., Каверина Н. С., Каверина Л. Б., Румянцева Е. С., Горчакова И. А., Носов А. В., Филин Р. В., Молявинская Л. В., Рогачикова О. В., Бородин А. В., Воробьев В. Б., Головнев А. А., Клюкас А. Ю.

Уточним, что Наталья Каверина, Валерий Воробьев, Анна Клюкас, Василий Киселев, Александр Бородин входили в число совладельцев кредитной организации, в том числе Бородин, Воробьев и Василий Киселев были членами ее совета директоров (Бородин возглавлял совет). Александр Каверин занимал пост предправления банка, в правление также входили Ольга Рогачикова, Ирина Горчакова, Алексей Носов и Родион Филин, занимавший должность главного бухгалтера.



По данным конкурсного управляющего, контролирующими лицами совершались виновные действия по выводу ликвидных активов из банка посредством кредитования технических юридических лиц, а также физических лиц, заведомо неспособных исполнить свои обязательства. Кроме того, руководством кредитной организации частично не передана кредитная документация. При наличии соответствующих оснований руководством банка не принимались меры по предупреждению его банкротства.

