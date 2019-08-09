Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не будет девальвировать американский доллар на фоне нарастающего торгового и валютного противостояния с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он девальвировать доллар, Трамп сказал: «Нет, нам не потребуется этого делать». «У нас самая надежная валюта в мире, — добавил президент США. — Мы располагаем стандартом для всего мира».

Он уточнил, что если Федеральная резервная система (ФРС) США несколько снизит базовую ставку, то «это автоматически немного понизит доллар».

«Я бы хотел видеть [понижение ставки ФРС] на один процентный пункт или даже немного больше», — заявил Трамп. По мнению президента, рост американской экономики сдерживается сейчас ФРС. «Мы скованы по рукам Федеральной резервной системой», — утверждал Трамп.

В минувший четверг президент Трамп выразил обеспокоенность укреплением обменного курса американского доллара, которое отрицательно влияет на конкурентоспособность американских компаний, и возложил ответственность за это на ФРС. Он написал об этом на своей личной странице в сети Twitter.