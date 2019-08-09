СДМ-Банк запустил поддержку карт Mastercard в сервисе бесконтактной оплаты Samsung Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для того чтобы начать пользоваться Samsung Pay, необходимо запустить приложение, войти с учетной записью Samsung Account и настроить подходящий способ авторизации: по отпечатку пальца, ПИН-коду приложения или радужке глаз — в зависимости от технических возможностей устройства, затем добавить свою платежную карту Mastercard СДМ-Банка.

В Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает надежность операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтвердить, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код.