Чистая прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие 2019 года выросла в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

С начала года активы Новикомбанка выросли до 417,8 млрд рублей.

Кредитный портфель банка по итогам первого полугодия составил 312,7 млрд рублей.

Чистые процентные доходы достигли 8,9 млрд рублей, увеличившись на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Комиссионные доходы банка составили 488,2 млн рублей — рост на 21% за отчетный период.