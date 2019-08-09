Большинство молодых россиян, недавно окончивших вузы, хотели бы работать в крупных госкомпаниях или госкорпорациях. Это в своем исследовании выяснило «Эксперт РА».

Работа в подконтрольных государству компаниях является приоритетным вариантом при трудоустройстве для 53,7% опрошенных, а служба в госорганах — для 28,4% респондентов.

Ранее «Эксперт РА» проводило опрос среди студентов и выпускников, в каких компаниях они хотели бы работать. Самыми привлекательными работодателями называли «Газпром» и «Роснефть», в пятерку также вошел Сбербанк. Среди банков в двадцатку вошли Газпромбанк (13-е место) и ВТБ (16-е). Среди государственных органов предпочтительным местом для трудоустройства является правительство РФ.

Молодые люди хотят получить от работодателя хорошие условия для профессионального и карьерного роста, а не высокую зарплату «здесь и сейчас». Ради трудоустройства в «компании мечты» 84% опрошенных готовы переехать в другой регион.