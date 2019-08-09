Оператор мобильной связи Yota запустил приложение-соцсеть с элементами дополненной реальности Yota Nebo. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо установить его на смартфон и зарегистрироваться в нем. Дальше нужно навести камеру смартфона на небо, оставить там свою эмоцию, сообщение или картинку. Уже оставленные сообщения отображаются на карте. Чтобы увидеть публикацию от другого пользователя, достаточно подойти к тому месту, над которым оно было оставлено.

Приложение можно бесплатно скачать в AppStore и в Google Play Market.

В девяти городах России в Yota Nebo будут размещены 3D-объекты, связанные с городом, в котором он расположен.