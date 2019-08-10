Инвестиции средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутренние проекты РФ не нарушат макроэкономическую стабильность России, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch.

«Fitch прогнозирует, что ликвидная часть ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году (всего 10%) с 5,7% в 2019 году. Фонд сможет диверсифицировать инвестиции в сторону более доходных, но менее ликвидных валютных активов за рубежом. В настоящее время обсуждается возможность выделения части этих инвестиций для финансирования проектов в России. Базовое обоснование Fitch заключается в том, что масштаб этих внутренних инвестиций не сможет обратить вспять прогресс в плане повышения макроэкономической стабильности или снижения воздействия волатильности цен на нефть в экономике», — говорится в сообщении.

В пятницу, 9 августа, Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на «стабильный».

Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство при этом отмечает высокий риск введения против России новых санкций.



В июле комитет по бюджету и налогам Госдумы отклонил поправку к Бюджетному кодексу, дающую правительству право направлять средства ФНБ на экспортные кредиты после достижения им порога в 7% ВВП. Комитет принял решение отклонить поправку из-за несогласованности позиций заинтересованных ведомств. Банк России запросил больше информации по вопросу и не смог сформировать окончательную позицию.

17 июля комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки к Бюджетному кодексу, которые позволяют направлять средства ФНБ при достижении объема фонда более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.

Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и инфляцию, или во внутренние активы — в проекты, которые генерируют дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.