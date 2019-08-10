Министр финансов Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность в том, что стране не грозит рецессия после того, как ВВП королевства впервые за семь лет сократился во II квартале текущего года. С таким прогнозом Джавид выступил в пятницу вечером в интервью Четвертому каналу британского телевидения.

«Ни на секунду не допускаю [того, что британская экономика движется к рецессии]. Я не жду рецессии, и ни один ведущий эксперт не ожидает ее, как и независимый Банк Англии, который также не ждет рецессии, — сказал Джавид. — Знаете почему? Во-первых, потому что фундаментальные показатели остаются очень хорошими. С 2010 года экономика страны выросла на 19% благодаря упорной работе британского народа, а рабочими местами сейчас обеспечено больше людей, чем когда-либо раньше».

Джавид объяснил снижение ВВП Великобритании во II квартале на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом высоком уровнем неопределенности вокруг Brexit, который новое правительство намерено осуществить до 31 октября. Несмотря на то что премьер-министр Борис Джонсон заявляет о своем стремлении заключить с Брюсселем новую сделку об условиях дальнейшего сотрудничества сторон, в ЕС не выражают готовности пересматривать проект того соглашения, который ранее согласовала предшественница Джонсона Тереза Мэй и который был трижды отклонен британским парламентом. Таким образом, растет вероятность Brexit без сделки, чреватого долгосрочными негативными последствиями для британской экономики.