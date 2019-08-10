Международный валютный фонд (МВФ) не заметил значительных отклонений курса жэньминьби (официальное название китайской валюты) от нормальных показателей в 2018 году. Об этом заявил глава миссии МВФ в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, посвященном распространенному докладу МВФ о состоянии китайской экономики.

«Мы видим, что курс жэньминьби в 2018 году в целом соответствовал среднесрочным основным показателям и желаемой политике. Он не был ни значительно завышен, ни значительно занижен. Мы проведем дополнительный анализ в 2020 году в рамках стандартного процесса МВФ», — сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли МВФ какие-либо свидетельства того, что Китай манипулирует своей валютой.

В понедельник Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби на 229 базисных пунктов до отметки 6,9225 юаня за доллар, после чего Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к МВФ для устранения «созданных Китаем нечестных преимуществ».

В пятницу утром Народный банк Китая вновь понизил курс жэньминьби на 97 базисных пунктов до 7,0136 юаня за доллар. Таким образом, юань продолжает дешеветь с 31 июля.