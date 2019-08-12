В Москве 19—20 сентября пройдет V форум «Стратегия розничного бизнеса — 2020».
В этом году банкиры обсудят следующие темы:
- Инициативы регулятора и реакция рынка. Как адаптировать стратегию под изменения?
- Массовая миграция в «цифру»: угрозы и возможности для банков.
- Увеличение безрискового дохода.
- От малых изменений к большим результатам. Корректировка продуктовой линейки и каналов продаж.
- От выживания к росту. Как развивать розницу в малых и средних банках?
На форуме будут выступать представители Центрального банка России, Райффайзенбанка, Совкомбанка, банка «Русский Стандарт», Абсолют Банка, Ситибанка, МТС-Банка, Азиатско-Тихоокеанского Банка, «Росбанка Дом», УБРиР, «Ренессанс Кредита», Почта Банка, ОТП-Банка и других.
Подробности деловой программы и состав спикеров можно узнать на сайте мероприятия.