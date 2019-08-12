В Москве 19—20 сентября пройдет V форум «Стратегия розничного бизнеса — 2020».

В этом году банкиры обсудят следующие темы:

Инициативы регулятора и реакция рынка. Как адаптировать стратегию под изменения?

Массовая миграция в «цифру»: угрозы и возможности для банков.

Увеличение безрискового дохода.

От малых изменений к большим результатам. Корректировка продуктовой линейки и каналов продаж.

От выживания к росту. Как развивать розницу в малых и средних банках?

На форуме будут выступать представители Центрального банка России, Райффайзенбанка, Совкомбанка, банка «Русский Стандарт», Абсолют Банка, Ситибанка, МТС-Банка, Азиатско-Тихоокеанского Банка, «Росбанка Дом», УБРиР, «Ренессанс Кредита», Почта Банка, ОТП-Банка и других.

Подробности деловой программы и состав спикеров можно узнать на сайте мероприятия.