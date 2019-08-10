Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг.

«Мы обсуждаем с ними (Сбербанком. — Прим. ред.) — вы знаете, как и у многих производителей смартфонов, у нас есть платежная система — Huawei Pay. Мы обсуждаем, как объединить банковские сервисы с нашей платежной системой. Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию», — сообщил он.

«Россия очень важный рынок для нас, как и (российские. — Прим. ред.) пользователи. Мы не можем производить все сервисы, многие приложения делают партнеры и помогают нам добавлять их в AppGallery. В настоящее время у нас отличные отношения со многими российскими партнерами, о многих вы слышали: «Яндекс», Mail.ru, Сбербанк», — отметил он.

