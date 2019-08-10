Bloomberg представило свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в 190,5 млрд долларов. Семейная холдинговая компания Walton Enterprises владеет 50% акций сети супермаркетов.

Как подсчитали эксперты Bloomberg, за минувшие 12 месяцев состояние семьи Уолтон увеличивалось на 70 тыс. долларов в минуту, на 4 млн долларов в час и на 100 млн долларов в день. В общей сложности за прошедший год состояние семьи Уолтон выросло на 39 млрд долларов. Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars, ставшую с годами одним из крупнейших игроков на мировом рынке сладостей. До сих пор компания Mars Inc. полностью принадлежит семье. Ее состояние, по данным Bloomberg, за год выросло на 37 млрд долларов, достигнув 126,5 млрд долларов.

Третья строчка в этом году досталась Чарльзу и Дэвиду Кохам, двум сыновьям Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя 40 лет в американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохов, по подсчетам Bloomberg, увеличилось за год на 25 млрд долларов и теперь составляет 125 млрд долларов. В прошлогоднем рейтинге Кохи занимали вторую строчку.

На четвертой строчке в списке богатейших расположилась правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Bloomberg оценивает состояние членов королевской семьи в 100 млрд долларов. При этом агентство отмечает, что состояние всей семьи, которая, предположительно, насчитывает 15 тыс. членов, вероятнее всего, намного больше. В пятерку лидеров также вошли братья Ален и Жерар Вертхаймеры — внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Братья владеют парфюмерным домом Chanel. Их состояние за год также выросло и теперь составляет 57,6 млрд долларов.

В десятку богатейших семей также вошли семья Дюма, которой принадлежит Дом моды Hermes (53,1 млрд долларов), три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev (52,9 млрд долларов), немецкие династии Бёрингер и фон Баумбах, контролирующие фармацевтическую компанию Boehringer Ingelheim (51,9 млрд долларов), сыновья индийского бизнесмена Дхирубхая Амбани, которые сейчас контролируют нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries (50,4 млрд долларов), а также американские династии Каргилл и МакМиллан, контролирующие Cargill Inc (42,9 млрд долларов).

Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в 1,4 трлн долларов.