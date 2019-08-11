Россельхозбанк проводит акцию по снятию наличных без комиссии для держателей карт банка, выпущенных в рамках тарифных планов «Карта хозяина», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», кредитных карт «Амурский тигр», «Росcельхозбанк — Роснефть», «Путевая карта», «Panasonic».

Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Специальные условия действуют до 29 августа 2019 года включительно. Снять наличные без комиссии можно в банкоматах и пунктах выдачи наличных РСХБ, а также сторонних банков.