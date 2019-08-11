Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ИНГ Банка на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем (несмотря на высокую отраслевую концентрацию кредитного портфеля) и адекватной позицией по ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны материнской структуры — ING Bank N.V.», — говорится в релизе агентства.



Как уточняет агентство, ИНГ Банк является 100-процентным дочерним банком ING Bank N.V., который входит в ING Group, одну из крупнейших финансовых структур Европы, осуществляющую деятельность более чем в 40 странах по состоянию на июль 2019 года; штаб-квартира ING Group находится в Амстердаме. В России банк традиционно специализируется на предприятиях из числа «голубых фишек», а также на операциях с производными финансовыми инструментами.



Аналитики АКРА отмечают высокую вероятность оказания поддержки со стороны материнского банка. Их мнение «основывается на очень сильных связях банка с поддерживающей организацией (ПО) ввиду стратегической значимости российского рынка для ING Group, глубокой операционной интеграции ИНГ Банка и ПО, наличия в случае необходимости прямой постоянной поддержки банка со стороны ПО посредством предоставления гарантий под часть кредитов, выдаваемых банком, а также возобновляемой кредитной линии».



АКРА оценивает достаточность капитала банка как сильную. Риск-профиль банка характеризуется как адекватный благодаря сочетанию хорошего качества ссудного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Фактор «фондирование и ликвидность» оценивается как адекватный, что обусловлено профицитом позиции банка по краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА, устойчивой позицией по долгосрочной ликвидности, а также независимостью от регуляторного фондирования.

Основными факторами сильной позиции по ликвидности являются высококачественный портфель долговых ценных бумаг (11% активов), а также доступ банка к существенному объему регуляторного фондирования в случае необходимости. Кроме того, банк на постоянной основе располагает значительной по объему возобновляемой кредитной линией со стороны поддерживающей организации. Вместе с тем в своей оценке качества фондирования АКРА учитывает существующую концентрацию на средствах крупных корпоративных клиентов.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.



К негативному рейтинговому действию могут привести: резкое ухудшение качества управления рисками, существенный рост доли проблемных кредитов в ссудном портфеле, сохранение низкого уровня диверсификации операционного дохода, значительное ухудшение показателей достаточности капитала и собственной способности банка к его генерации.