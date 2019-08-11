Российские золотовалютные резервы могут впервые за восемь лет превысить резервы Саудовской Аравии, что позволит РФ занять четвертое место в соответствующем мировом рейтинге. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg .

Оно отмечает, что в то время как «Саудовская Аравия тратит свои резервы на расходы в социальной сфере, Россия строго ограничила свой бюджет и сохраняет профицит, несмотря на опасения из-за возможного введения новых санкций».

На этой неделе стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель, хотя еще в понедельник находилась на уровне 62 долларов за баррель, что негативно влияет на способность большинства стран — членов ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии, справляться со всеми государственными тратами. Котировки падают на фоне обострения торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании курсом юаня.

Bloomberg добавляет, что РФ, бюджет которой рассчитан на стоимость нефти около 40 долларов за баррель, имеет все шансы обойти занимающую четвертое место в мире по золотовалютным запасам Саудовскую Аравию, резервы которой, как ожидается, будут снижаться на фоне влияния торговых войн, в том числе между США и Китаем, на стоимость нефти.

Согласно опубликованному материалу, Россия продолжит увеличивать свои резервы, несмотря на введенный США новый пакет санкций, который ограничивает доступ РФ к нерублевому долговому финансированию. Санкции, пишет агентство, повлекли за собой продолжение аккумулирования наличных средств Москвой.

Члены ОПЕК+, в состав которой входят 24 страны — экспортера нефти, в том числе Россия, согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.