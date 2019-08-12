Банк «Восточный», являющийся потерпевшей стороной в уголовном деле против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного», готов ходатайствовать перед судом о смягчении наказания обвиняемым в хищении из банка 2,5 млрд рублей в случае полного возмещения ущерба банку (3,7 млрд рублей), который, по мнению следствия, связан с акциями International Financial Technology Group (IFTG), которые банк получил в обмен на погашение кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

При расчете убытка банк учитывал сам кредит на 2,6 млрд рублей, погашенный в обмен на акции IFTG, а также около 1,1 млрд рублей, выплаченные банком по договорам с «Национальной службой взыскания» (контролируется Baring Vostok) за фиктивные услуги, которые фактически не были оказаны, указанные средства в дальнейшем были в том числе направлены на обслуживание кредитов ПКБ, поясняет представитель банка.

Ходатайствовать о смягчении наказания для Калви и других участников дела готов и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов, по заявлению которого в ФСБ было возбуждено уголовное дело, но для этого обвиняемые или связанные с ними лица должны возместить «Восточному» ущерб в 3,7 млрд рублей, указывал он.

Банк «Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд рублей
Банк «Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд рублей

Банк считает, что акции стоят дороже.

Ранее банк «Восточный» разослал потенциальным инвесторам предложение о покупке доли в IFTG по цене 2,5 млрд рублей, один из претендентов, американский фонд Parus Marine, от имени американского инвестора Чарльза Райана направил в банк в начале августа обязывающее предложение на покупку акций IFTG за 41,2 млн долларов (2,6 млрд рублей) и перечисление банку денег до конца августа, также предложение содержит условие по возврату банком денег за акции по первому требованию, если право владения фонда акциями IFTG будет затронуто в судебных разбирательствах.

В банке считают, что полученное предложение от Чарльза Райана не имеет отношения к стоимости акций IFTG и является формой возмещения ущерба: якобы при помощи Райана обвиняемые пытаются возместить банку ущерб, в кредитной организации с предложенной суммой не согласны; по мнению банка, предложение должно отражать полную сумму ущерба (3,7 млрд рублей) и не содержать подобных условий.