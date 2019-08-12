Банк «Восточный», являющийся потерпевшей стороной в уголовном деле против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного», готов ходатайствовать перед судом о смягчении наказания обвиняемым в хищении из банка 2,5 млрд рублей в случае полного возмещения ущерба банку (3,7 млрд рублей), который, по мнению следствия, связан с акциями International Financial Technology Group (IFTG), которые банк получил в обмен на погашение кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

При расчете убытка банк учитывал сам кредит на 2,6 млрд рублей, погашенный в обмен на акции IFTG, а также около 1,1 млрд рублей, выплаченные банком по договорам с «Национальной службой взыскания» (контролируется Baring Vostok) за фиктивные услуги, которые фактически не были оказаны, указанные средства в дальнейшем были в том числе направлены на обслуживание кредитов ПКБ, поясняет представитель банка.

Ходатайствовать о смягчении наказания для Калви и других участников дела готов и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов, по заявлению которого в ФСБ было возбуждено уголовное дело, но для этого обвиняемые или связанные с ними лица должны возместить «Восточному» ущерб в 3,7 млрд рублей, указывал он.

Ранее банк «Восточный» разослал потенциальным инвесторам предложение о покупке доли в IFTG по цене 2,5 млрд рублей, один из претендентов, американский фонд Parus Marine, от имени американского инвестора Чарльза Райана направил в банк в начале августа обязывающее предложение на покупку акций IFTG за 41,2 млн долларов (2,6 млрд рублей) и перечисление банку денег до конца августа, также предложение содержит условие по возврату банком денег за акции по первому требованию, если право владения фонда акциями IFTG будет затронуто в судебных разбирательствах.

В банке считают, что полученное предложение от Чарльза Райана не имеет отношения к стоимости акций IFTG и является формой возмещения ущерба: якобы при помощи Райана обвиняемые пытаются возместить банку ущерб, в кредитной организации с предложенной суммой не согласны; по мнению банка, предложение должно отражать полную сумму ущерба (3,7 млрд рублей) и не содержать подобных условий.