Народный банк Китая близок к тому, чтобы выпустить собственный вид криптовалюты. С таким утверждением выступило в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на одного из заместителей начальника отдела платежей китайского регулятора.

Источник агентства принимал участие в профильном форуме, состоявшемся в минувшие выходные в городе Ичунь в провинции Цзянси на востоке Китая. По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и собственная криптовалюта «близка к выпуску».

В сентябре 2017 года Народный банк Китая запретил проводить ICO, а также осуществлять торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами. С этого момента в стране было закрыто 88 криптовалютных бирж, а также остановлено 85 ICO.

С конца 2017 года Китай был признан одним из ключевых рынков для криптовалюты в мире. Согласно данным ряда китайских и иностранных изданий, на конец 2017 года в КНР располагалось около 80% майнинговых мощностей мира. Вычислительные центры на территории страны часто располагаются в отдаленных провинциях с низкой стоимостью электроэнергии, среди которых Юньнань, Сычуань, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район.