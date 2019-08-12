Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе количество компаний с госучастием — на 30% за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.

Так, общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на 6 тыс. до 59,6 тыс. на 1 января 2019 года. Общее количество акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, снизилось более чем на 30%, количество АО с участием государства на уровне 25—50% сократилось вдвое, число компаний, в которых государство владеет долей выше 50%, упало на 45,8%, количество компаний со специальным правом государства на участие в управлении («золотая акция») снизилось на 13,6%.

Количество коммерческих корпоративных организаций уменьшилось на 21,8%. Причем количество публичных АО уменьшилось вдвое, а число непубличных компаний возросло на 39,9%.

Сильнее всего за анализируемый период сократилось число госпредприятий на конкурентных рынках: в три раза — обрабатывающих производств, в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта снижение составило 42,7%, в строительстве — 33,5%. Количество госпредприятий по производству и распределению газа, электричества и воды, наоборот, выросло на 27%. Количество госпредприятий в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве сократилось на 19,4%, в здравоохранении и соцуслугах — почти на 18%, образовании — на 7,5%, культуре, спорте и отдыхе — чуть более чем на 5%. Сократилось число госпредприятий в области рыболовства и рыбоводства: с 2017 по 2018 год их число снизилось на 41%. Число госпредприятий в области военной безопасности и соцобеспечения остается практически неизменным и сократилось менее чем на 3%.

Также сильно сокращается число унитарных предприятий — на 39% с 2016 по 2019 год.

По мнению экспертов, сокращение числа юрлиц в госсобственности не говорит об уменьшении доли государства в экономике, тенденция прежде всего отражает реорганизацию внутри госсектора. Идет общее сокращение числа хозяйствующих субъектов, особенно средних и мелких предприятий, в связи с депрессией, плохой конъюнктурой и стагнацией экономики.

