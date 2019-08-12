Один из основных источников поддержки Украины — внешнее финансирование, что позволяет экономике страны избежать обвала. Об этом заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон. Интервью с ним опубликовано в YouTube-канале PolitWera.

Эксперту задали вопрос о том, каков запас «экономической прочности» Украины. На это Саливон ответил, что, пока внешнее финансирование будет «поддерживать на игле» Украину и пока ей будут реструктурировать долги (по его словам, это одна из важных задач новой власти), «страна будет как-то справляться».

Он добавил, что если новое правительство ускорит процесс разрушения промышленности, то «конец будет ближе», так как начнут сокращаться рабочие места.

Саливон также отметил, что украинцы активно переезжают в другие страны и пока пересылают деньги, что позволяет добиться платежного баланса в стране. Он заметил, что как только люди массово окончательно осядут за границей и перестанут пересылать деньги, поддерживать инфраструктуру Украины станет намного тяжелее.