Алексей Ермаков, который в 2017 году взял кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на 170 млн рублей на покупку доли в местной компании (деньги, согласно материалам дела, он получил на счет в этом же банке), был оштрафован Федеральной налоговой службой (ФНС) на 127,5 млн рублей — 75% от суммы операции: она проходила без участия российского банка, что запрещено валютным законодательством; он обратился в суд, утверждая, что налоговики не оценивали причиненный им ущерб государству, и попросил заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью правонарушения, сообщают «Ведомости» .

Решение об отсутствии общественной опасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства», указала заместитель начальника инспекции Юлия Колтунова в постановлении об административном наказании, Ермаков не доказал, что не мог получить кредит в России, и, даже если бы доказал, все равно это не позволяло ему «совершать противоправные действия»; отклонен был и довод о невозможности зачислить деньги на счет в российском банке: Ермаков «мог и был обязан зачислить полученные» деньги на счет в российском банке, говорится в постановлении инспекции.

Кабмин одобрил поправки по либерализации мер за нарушение валютного законодательства Поправками предусматривается возможность освобождения резидента от административной ответственности на 30 дней со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом.

Случаев, когда люди сталкиваются с реальными штрафами за валютные нарушения, пока немного, сообщает федеральный чиновник, но в будущем их может стать больше, поэтому необходима либерализация законодательства; для валютного контроля ФНС применяет риск-ориентированный подход, рассказал представитель службы, при проверках нарушения находят в 98% случаев, а отменяется лишь 1% решений по валютным нарушениям.

По словам экспертов, кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета, только если они выданы на срок больше двух лет и банк находится в стране — члене ОЭСР или ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), для рублевых кредитов такой возможности нет; в ФАТФ и ОЭСР состоят всего по 36 стран, и среди них нет не только Армении, но и популярных у российского бизнеса Кипра, Латвии, Мальты.

Бизнес часто сталкивается с проблемой, как получить деньги на зарубежный счет, не нарушив законодательство, особенно актуальной она стала в последнее время из-за амнистии капитала, деофшоризации и усиления контроля со стороны ФНС, говорят эксперты; валютный контроль мешает деофшоризации, а иногда и вынуждает создавать иностранную компанию: например, внебиржевыми ценными бумагами нельзя торговать, зачисляя выручку на зарубежные счета, и люди вынуждены создавать иностранную структуру, чтобы избежать рисков, еще одно распространенное нарушение — зачисление доходов от сдачи в аренду недвижимости.