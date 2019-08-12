Минфин договорился с Росимуществом о прогнозировании прибыли госкомпаний с учетом рыночных оценок, а не только их собственных данных. Об этом рассказала «Известиям» директор департамента доходов министерства Елена Лебединская. Это должно повысить качество прогнозирования дивидендов и их поступления в казну. В перспективе планируется дать Минфину право согласовывать долгосрочные программы развития госкомпаний.

Росимущество в этом году начнет прогнозировать дивиденды от госкомпаний по таким же принципам, как и Минфин, — ведомства согласовали единую методику расчета, рассказала Лебединская. Ранее оценки обеих госструктур расходились в разы. Отныне в прогнозировании оба ведомства будут ориентироваться на рыночную оценку ожидаемых финансовых результатов — консенсус-прогноз, уточнила она.

В Росимуществе принципиальным отличием нового подхода назвали расширение источников данных для прогнозирования чистой прибыли. «Если расчеты, полученные от госкомпаний, будут отклоняться от рыночных оценок более чем на 15%, то за основу будет взят именно консенсус-прогноз», — сказал представитель Росимущества. Новый подход изменит оценку поступления дивидендов в сторону повышения, резюмировали там. Аналогично высказались в Минэкономразвития.

Единые методики — это лишь один из промежуточных этапов к усилению правительством контроля за своей собственностью. Следующий необходимый шаг — включение Минфина в процесс согласования долгосрочных программ развития (ДПР) крупнейших госкомпаний, сказали в Минфине. Предполагается, что в будущем без визы Минфина основные госкомпании не смогут утвердить свои ДПР с инфраструктурными проектами, рассказала Лебединская. По ее словам, как минимум это позволит обеспечить актуальные оценки финансовых результатов и дивидендную политику в стратегических документах компании к началу бюджетного процесса.

По словам экспертов, бюджет страны в значительной степени зависит от госкорпораций: они обеспечивают существенную часть налоговых поступлений, дивиденды, им оказывают поддержку. Поэтому логично дать возможность ведомству, ответственному за бюджет, более активно влиять на программы развития госпредприятий. Также у Минфина действительно есть причины становиться обязательным соучастником формирования ДПР: от госкомпаний зависит уровень тарифов, а также они регулярно требуют докапитализации за счет бюджета.