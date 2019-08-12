Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до «BBB» с «BBB-». Об этом он сообщил журналистам в кулуарах первого Каспийского экономического форума.

Fitch 9 августа 2019 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг России, изменив прогноз по нему на «стабильный».

Как сообщалось ранее, Минфин РФ рассчитывает на повышение кредитного рейтинга РФ другими агентствами «большой тройки».

По мнению первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, повышение рейтинга РФ агентством Fitch является подтверждением того, что экономика адаптировалась к существующим вызовам и может выйти на более высокие темпы роста.