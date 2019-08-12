Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4—4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии, сообщает «Коммерсант» . Это следует из обновленного проекта концепции развития этой технологии до 2020 года Минкомсвязи.

Появление иностранных аналогов в ближайшие три — пять лет маловероятно: согласно документу, спрос на подобную технику будет невысоким, поскольку такие частоты рассматриваются для 5G только в Китае и Японии. Вся индустрия ориентирована на 3,4—3,8 ГГц, поэтому выбор частот 4,4—4,99 ГГц приоритетными для 5G связан с риском «отставания от прогресса», признают в Минкомсвязи.

В Минпромторге сообщили, что создают консорциум, в который войдут предприятия, занимающиеся и разработкой софта, «железа» и электронной компонентной базы. «Консорциум должен будет сформировать полную продуктовую линейку оборудования для сетей 5G, в которую войдут и пользовательские устройства», — сообщили в министерстве. Инфраструктурное оборудование для сетей 5G планирует, в частности, производить «Ростех».

8 августа проект концепции рассмотрела рабочая группа по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». По словам представителя АНО, эксперты обеспокоены выбором Минкомсвязи. «Кроме возможного отставания по срокам создания инфраструктуры сетей 5G это решение несет риски увеличения стоимости конечного абонентского оборудования», — говорит представитель АНО. Текущая версия проекта будет доработана в течение двух-трех недель с учетом полученных рекомендаций, ожидает он.

Подобное решение как минимум приведет к задержке и удорожанию строительства, предупреждают в «Ростелекоме». Единственным экономически оправданным диапазоном для развития 5G является 3,4—3,8 ГГц, утверждают представители «МегаФона», «Вымпелкома» и МТС. На рынке нет оборудования, работающего в диапазоне 4,4—4,9 ГГц, поскольку в мире эти частоты для запуска сетей 5G не востребованы, и сетевое и терминальное оборудование для него будет заведомо дорогое, пояснил представитель Tele2. Нет и отечественных производителей, имеющих опыт разработки, и масштабного производства оборудования для сетей 2G, 3G, 4G, подчеркнули в компании.