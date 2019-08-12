Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,54% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 693,64 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,73% до отметки 1 298,96.

«Основные внешние факторы, такие как нефть и азиатские рынки, не дают четких сигналов перед открытием рынка российских акций, мы ожидаем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 655—2 705 пунктов, по индексу РТС — 1 275—1 300 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.