Средний чек в июле 2019 года снизился на 1,8% к июню до 546 рублей, достигнув самой низкой отметки с августа 2018 года. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«Относительно июня средний чек потерял 1,8% и опустился до уровня 546 рублей. За год его рост составил 3,6%, что тем не менее не дотягивает до уровня годовой инфляции в 4,6%. Наибольшее снижение средний чек показал в магазинах крупных форматов», — говорится в сообщении.

Снижение среднего чека связывают со снижением общего объема повседневных расходов.

Средний чек в июле снизился во всех регионах страны за исключением Дальнего Востока. В Москве средний чек в июле прибавил один рубль, или 0,1%, достигнув 707 рублей. По сравнению с июлем прошлого года средний чек в столице потерял 1,9%. В Санкт-Петербурге за месяц средний чек снизился на 0,9%, опустившись до 698 рублей. За год чек вырос на 1,7%.