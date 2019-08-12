Цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут сообщить о неправомерных, по их мнению, действиях со стороны правоохранительных или надзорных органов, планируется запустить к 15 декабря 2019 года, сообщила в понедельник глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее она говорила, что цифровая платформа будет запущена в пилотном режиме в ноябре 2019 года.

«До конца года должны запустить цифровую платформу по взаимодействию с бизнесом. До 15 декабря эта платформа должна уже работать в целом в Российской Федерации», — сказала она на заседании совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым, которое проходит под председательством главы республики Сергея Аксенова.

По словам Чупшевой, уже зарегистрирована некоммерческая организация, которая будет оператором цифровой платформы, учреждены четыре крупных деловых объединения, отрабатывается взаимодействие с силовыми ведомствами: МВД, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и ФСБ.

«Мы надеемся, что это станет эффективным инструментом, который позволит сделать максимально прозрачной и открытой коммуникацию в части проверок со стороны силовиков. И негатив в отношении инвестиционного климата со стороны силовых ведомств минимизируется», — подчеркнула глава АСИ.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля сообщил, что информационная онлайн-платформа о проверках бизнеса, где предприниматели смогут заявить о давлении на них, должна заработать в пилотном режиме к концу 2019 года.