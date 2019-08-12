Совкомбанк снизил ставки по вкладам.

Доходность рублевых вкладов снижена на 0,2 процентного пункта.

«СуперЛето» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) привлекается под 6,9—7,1% годовых.

«Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) можно открыть под 5,9—7% годовых, а «Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) — под 5,8—6,9% годовых.

Процентные ставки по депозиту «Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) составляют 5,6—6,3% годовых.

«Максимальный доход в валюте» (на три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) в долларах можно открыть под 1,2—2,4%, в евро — под 0,01% (ранее — под 1,2—3,5% и 0,2—1,4%), а «Постоянный доход в валюте» (на срок от одного месяца до трех лет) — под 1—2% и 0,01% годовых соответственно (до этого — под 1—3,1% и 0,1—1,2%).

Процентные ставки по «Удобному в валюте» (на срок от одного месяца до трех лет) в долларах составляют 1,1—2,3%, в евро — 0,01% годовых (ранее — 1,1—3,4% и 0,1—1,4% соответственно).

Сумма первоначального взноса валютных вкладов — от 500 долларов и евро.

Дополнительные взносы принимаются во все вклады, кроме «Максимального дохода». Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока (по «Постоянному доходу» — ежемесячно).