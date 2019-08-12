Восьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО «Трансойл» и отменил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), говорится в резолютивной части постановления суда, опубликованной в электронной картотеке арбитражных дел.

«Определение Арбитражного суда Тюменской области от 21 мая 2019 года по делу № А70-8365/2019 отменить. Оставить заявление акционерного общества «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» о признании его несостоятельным (банкротом) без рассмотрения», — говорится в документе. Постановление может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение месяца.

Долги Антипинского НПЗ перед кредиторами превышают 5 млрд долларов «Новый поток», ранее контролировавший Антипинский НПЗ, заявлял, что считает умышленным доведение НПЗ до банкротства после отстранения в конце 2018 года бывшего основного акционера Дмитрия Мазурова от управления активом.

Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Арбитраж Тюменской области принял иск к рассмотрению 21 мая. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar — компании «Сокар Энергоресурс».