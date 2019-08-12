Количество граждан, получивших инвестиционный налоговый вычет, в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом вдвое: с 21 тыс. до 42,9 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы России.

Так, за 2018 год общая сумма предоставленных инвестиционных налоговых вычетов достигла 14 млрд рублей, увеличившись за год более чем в два раза (6,6 млрд рублей в 2017 году).

Согласно действующему налоговому законодательству, граждане имеют право на получение инвестиционного налогового вычета. В частности, при открытии индивидуального инвестиционного счета и соблюдении ряда условий налогоплательщику предоставляется вычет на взнос. В случае проведения сделок на счету вычет может быть предоставлен в размере положительного финансового результата, полученного от реализации или погашения ценных бумаг.