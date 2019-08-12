Транскапиталбанк ввел в действие новые системы дистанционного банковского обслуживания для физических и юридических лиц. Об этом в понедельник сообщили в банке.

Новая версия системы ДБО для физлиц называется «ТКБ Экспресс 2.0». «Подключение к системе ДБО «ТКБ Экспресс 2.0» доступно всем клиентам банка, имеющим открытые счета. Вход в систему и регистрация осуществляются через сайт банка либо с использованием мобильного приложения, размещенного в Apple Store и Google Play. Преимуществом новой версии системы является новый удобный интерфейс, возможность конвертации валют по выгодным курсам, расширенный список услуг, которые можно оплатить в дистанционном режиме», — рассказал вице-президент ТКБ Валерий Шеин.

Согласно данным на сайте Транскапиталбанка, к возможностям его системы ДБО для физлиц относятся:

переводы, пополнение и оплата с карты любого банка;

переводы внутри банка по номеру телефона, QR-коду, номеру карты или счета;

обмен валют по биржевому курсу;

визуальный контроль расходов по категориям;

легкая оплата услуг ЖКХ, связи, уплата штрафов и налогов;

настройка автоплатежей для удобства внесения регулярных платежей;

открытие депозитов и управление ими (отдельно подчеркивается, что ставка будет выше, чем при открытии такого же вклада в офисе);

досрочное частичное или полное погашение кредита.

«Для наших корпоративных клиентов в системе «ТКБ Бизнес 2.0» оформлять платежные поручения и работать с банком по зарплатным проектам станет удобнее и быстрее», — указывает также Шеин.

На сайте Транскапиталбанка перечисляются следующие возможности системы ДБО для юрлиц: отправка рублевых и валютных платежных документов, конвертирование валют по биржевому курсу, открытие депозитов и управление ими, зарплатный проект и возможность интеграции с программой 1С.



Из материалов сайта ТКБ следует, что при использовании мобильной версии системы ДБО для бизнеса суточный лимит по операциям составляет 1 млн рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу банка.

