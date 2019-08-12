Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в мошенничестве, успел вывести около 1,6 млн рублей со своего счета в Сбербанке после судебного решения о его аресте. Об этом в понедельник на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Следственного комитета России, передает ТАСС.

«После решения суда об аресте счета деньги с него были выведены. Арест на них наложить не удалось», — сообщил следователь в ходе рассмотрения жалобы защиты, которая попросила снять арест со счета.

Мосгорсуд отложил до 26 августа заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест имущества Абызова. По информации ТАСС, судья потребовала от следователя уточнения стоимости арестованного имущества экс-министра.

Суд арестовал акции компаний Абызова общим номиналом 10,8 млрд рублей В ходе рассмотрения в суде ходатайства следователя об аресте акций компаний, принадлежащих Абызову, его адвокат сообщил, что столичные суды уже арестовали имущество и денежные средства его подзащитного на общую сумму более 20,629 млрд рублей.

Ранее суды Москвы наложили обеспечительный арест на недвижимое имущество, счета и акции Абызова. По данным адвоката, у его подзащитного арестовано имущество на сумму более 20 млрд рублей. «Из жалобы адвоката следует, что стоимость арестованного имущества Абызова превышает 20 миллиардов рублей, что в пять раз превышает сумму предполагаемого ущерба, который сейчас составляет 4 миллиарда рублей», — огласила судья содержание жалобы адвоката.

В свою очередь представитель следствия поставил под сомнение расчеты адвоката. «Часть арестованных средств была выведена с банковских счетов, стоимость части имущества точно не оценена. В настоящее время я точно не могу назвать стоимость арестованного имущества», — сказал следователь.



В итоге судья потребовала, чтобы следователь опроверг или подтвердил доводы адвоката. «Сколько нужно времени, чтобы вы принесли нам данные о том, сколько стоит арестованное имущество? Составляйте справку, будем смотреть», — сказала судья, перенеся заседание на 10:00 мск 26 августа.

