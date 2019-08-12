Банк «Русский Стандарт» запустил обновленную версию интернет-банка «RSB Online» для физических лиц. Теперь в нем клиенты смогут узнать о наполнении кассового чека (оплаченного картой), сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В новом релизе «RSB Online» можно детально изучать свои расходы по тем покупкам, которые были оплачены банковской картой в торговой точке: вся онлайн-информация будет полностью соответствовать бумажному чеку», — говорится в сообщении.

Основа работы нового сервиса — обмен данными между банком «Русский Стандарт», Национальной системой платежных карт (НСПК) и операторами фискальных данных (ОФД). Они обрабатываются автоматически. Причем для просмотра электронного чека в интернет-банке не надо предоставлять в торговой точке номер телефона, e-mail или сканировать смартфоном QR-код чека.

Программа для нового сервиса банка обеспечивает полную безопасность при ежедневном обмене данными, отмечают в банке. Система привязывает чек к эквайринговому терминалу, расположенному в торговой точке, а затем клиент «Русского Стандарта» сможет увидеть наполнение чека в интернет-банке.

Кроме того, в модернизированной версии «RSB Online» действующим клиентам доступна новая форма визуального отображения по кредитам (как полученным в торговых точках, так и кредитов наличными). На главном экране теперь видно, когда, в каком размере нужно внести следующий платеж, при этом учитывается ранее внесенная сумма в текущем расчетном периоде.

«Благодаря апгрейду сервиса на экране детальной информации по кредиту стало отображаться, сколько платежей выплачено, просрочено и осталось у клиента, а также оставшаяся сумма для досрочного погашения», — уточняют в банке.