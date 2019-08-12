Saxo Bank завершил сделку по приобретению BinckBank — интернет-банк для инвесторов и вкладчиков, созданный в Нидерландах и зарегистрированный на бирже Euronext Amsterdam. Об этом говорится в совместном релизе банков, опубликованном 12 августа.



«Приобретение BinckBank — это важная веха для Saxo Bank Group, которая в настоящее время обслуживает около 860 тыс. клиентов и имеет около 46 млрд евро в клиентских активах. Благодаря увеличению масштаба, а также снижению издержек и организационной сложности группа сможет продолжать активное инвестирование в цифровое обслуживание клиентов и расширять спектр предлагаемых продуктов, предоставляя более актуальные и интуитивно понятные платформы и услуги. Клиенты и партнеры получат значительную выгоду от того, что их будет обслуживать гораздо большая группа, ресурсы и возможности для инноваций и развития которой станут значительно обширнее», — отмечается в сообщении.

Теперь Saxo Bank и BinckBank начнут работать над взаимной интеграцией, объединяя техническую инфраструктуру и создавая новые продукты и услуги, обеспечивающие наилучший SaxoExperience. Интеграция займет некоторое время, предупреждают банки.

«Информация об изменениях и усовершенствованиях будет поступать на постоянной основе», — уточняется в сообщении.

На момент проведения сделки, которая состоялась 7 августа, Saxo Bank владел акциями, составляющими примерно 95,14% от совокупного выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала BinckBank, с расчетом на полностью разводненной основе.

Акции BinckBank, которые еще не были выставлены на торги на 31 июля 2019 года, могут быть выставлены на торги в течение периода после закрытия, который начался в четверг 1 августа 2019 года и закончится в 17:40 по центральноевропейскому времени в среду 14 августа 2019 года. Saxo Bank и BinckBank намерены как можно скорее провести делистинг акций BinckBank на бирже Euronext Amsterdam. Saxo Bank планирует в кратчайшие сроки инициировать законодательную процедуру выкупа акций.

С момента проведения сделки вступают в силу изменения в составе наблюдательного совета BinckBank, утвержденные общим собранием BinckBank 23 апреля 2019 года.