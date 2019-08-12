Крупнейшие инвестиционные банки планеты планируют сократить около 30 тыс. сотрудников вследствие сократившихся объемов сделок, падения процентных ставок и быстро набирающей темпы автоматизации. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times .

О сокращениях в рамках реорганизации, прежде всего в Европе, объявили с апреля текущего года британские банки HSBCи Barclays, французский Societe Generale, германский Deutsche Bank и американский финансовый конгломерат Citigroup.

«Очевидно, что перспективы доходов от инвестиционно-банковских услуг становятся все сложнее, — приводит издание слова аналитика банка Berenberg Эндрю Лоу. — Инвестиционным банкам трудно зарабатывать деньги в условиях нулевых или отрицательных ставок».

В 2018 году общие прибыли десятка ведущих мировых банков от фиксированных доходов, торговли валютой и биржевыми товарами, по данным аналитической компании Coalition, снизились до уровня 2006 года. Инвестиционные банки «сталкиваются с необходимостью структурных изменений в профиле доходов», констатирует аналитик фирмы Keefe, Bruyette & Woods Эд Ферт.

Кроме того, как напоминает издание, финансовые институты готовятся к вступлению в силу в 2022 году так называемых правил «Базель IV», которые повысят требования к капиталу банков посредством пересчета величины активов, взвешенных по риску. Увеличение требуемого капитала сделает операции менее прибыльными для многих банков.

О самых крупных сокращениях объявил в минувшем месяце германский финансовый институт Deutsche Bank, который намерен сократить около 18 тыс. сотрудников. Запланированные преобразования рассчитаны до конца 2022 года. Они обойдутся Deutsche Bank примерно в 7,4 млрд евро. Deutsche Bank, один из важнейших транснациональных банков, имеет представительства более чем в 70 странах.