В Краснодарском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании почти 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой).

«По версии следствия, указанные лица в период с 12 января 2015 года по 30 апреля 2017 года, находясь на территории Гулькевичского района, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступили в предварительный преступный сговор для осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения», — отмечает прокуратура.

Согласно плану злоумышленников, на счета незаконно созданных организаций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги в общей сумме свыше 4,65 млрд рублей. Деньги были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением денежных средств, удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 1%.

Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей.

Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.