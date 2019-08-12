Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,48 рубля. С начала торговой сессии было проведено 22,3 тыс. сделок на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,2125—65,685 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,4 рубля, увеличившись на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,9 тыс. сделок на 487,5 млн евро по курсам от 73,0025 до 73,68 рубля за евро.



В отличие от рынка акций рубль умеренно дешевел, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. По его прогнозу, диапазон для доллара на остаток дня и начало вторника составляет 65—66,3 рубля, европейская валюта останется в диапазоне 72,9—74,4 рубля.